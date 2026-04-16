CSU Suceava a obținut o victorie importantă în Liga Zimbrilor. A învins HC Buzău cu 33-31, susținută de o apărare solidă și de portarul George Șelaru

CSU Suceava a reușit miercuri seară o victorie extrem de importantă în campionat, învingând cu scorul de 33-31 echipa HC Buzău, într-un meci restant din etapa a 17-a a Ligii Zimbrilor.

Partida a fost dominată de o apărare solidă a sucevenilor și de evoluția excepțională a portarului George Șelaru, care a reușit 13 intervenții decisive, fiind principalul artizan al succesului.

Marcatorii CSU Suceava:

Claudiu Lazurcă – 9 goluri

Adrian Tîrzioru – 7 goluri

Emanuel Șerban – 4 goluri

Teodor Ilucă – 3 goluri

Codrin Radu – 3 goluri

Alexandru Bologa – 2 goluri

Andrei Bruj – 2 goluri

Sorin Grigore – 1 gol

Răzvan Gavriloaia – 1 gol

Codrin Dascălu – 1 gol

Portarul George Șelaru a fost emoționat după meci și a declarat: „Nici nu știu dacă să râd sau să plâng; este o muncă extraordinară în spatele unui asemenea rezultat. Am întâlnit o echipă care, dacă ar fi câștigat toate meciurile până la final, ar fi fost campioană. Noi am reușit să ne batem cu ei aici, acasă, și am arătat cât de redutabili suntem. Acum ne așteaptă cei de la Turda cu cuțitele scoase, după ce le-am luat două puncte aici. Noi, ca de obicei, mergem să ne batem și sperăm să facem un meci bun. Atmosfera din sală a fost nemaipomenită. De aceea am și spus că nu știu dacă să râd sau să plâng. Emoția din momentul acela, când toată lumea țipă, este ceva special.”

Antrenorul principal Bogdan Șoldănescu a subliniat efortul colectiv și aportul suporterilor: „A fost o seară mare pentru noi ca echipă. Pentru familia handbalului sucevean a însemnat enorm, în primul rând datorită dăruirii pe care băieții au arătat-o pe tot parcursul jocului. Am reușit să învingem o echipă bună a campionatului, o formație cu pretenții la medalie, dar cu siguranță nu am fi reușit acest lucru fără aportul minunaților noștri suporteri. Astăzi, George a fost într-o zi mare. Acesta este George Șelaru pe care îl știm cu toții, dar a fost un efort colectiv. Cu siguranță, nici George nu ar fi avut intervențiile pe care le-a avut dacă nu ar fi existat o apărare solidă în față. Acești băieți nu merită ironii. Văd zi de zi ce muncă depun, iar atunci când alții sunt ironici la adresa lor, ne doare. Sunt tineri care trebuie încurajați, deoarece atunci când primesc încredere, realizează lucruri minunate.”

Pentru CSU Suceava urmează un meci extrem de dificil în deplasare, pe terenul echipei Potaissa Turda, în etapa a 20-a a Ligii Zimbrilor, programat sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 16:00.

Victoria împotriva lui HC Buzău reprezintă un pas important în lupta pentru un loc cât mai bun în clasamentul Ligii Zimbrilor și confirmă forma bună a echipei sucevene în această primăvară.