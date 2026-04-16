Deputatul de Suceava Petru Negrea: AUR propune scutirea de la plata impozitului pentru locuințele fără utilități de bază. Este o măsură minimă de echitate pentru românii abandonați de stat

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament un proiect legislativ care prevede scutirea de la plata impozitului pe locuință pentru toate imobilele care nu beneficiază de utilități esențiale: apă curentă, canalizare și gaze naturale.

Inițiativa este susținută și de deputatul AUR de Suceava, Petru-Gabriel Negrea, care o consideră o măsură minimă de echitate fiscală pentru zeci de mii de români care trăiesc în condiții precare, ignorate de stat de zeci de ani.

„Realitatea din teren, inclusiv în județul Suceava, este departe de imaginea prezentată în rapoartele oficiale. Există încă numeroase comunități în care oamenii nu au acces la apă curentă sau canalizare, iar racordarea la gaze rămâne un obiectiv îndepărtat. Cu toate acestea, statul le cere aceleași taxe ca și cum ar beneficia de toate aceste servicii. Este o nedreptate evidentă”, a declarat deputatul Petru-Gabriel Negrea.

Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică la sfârșitul anului 2024 arată clar amploarea problemei în județul Suceava:

Din totalul de 114 unități administrativ-teritoriale , doar 15 beneficiază de rețea de gaze naturale.

, doar beneficiază de rețea de gaze naturale. Doar 70 de localități au instalații de alimentare cu apă potabilă.

de localități au instalații de alimentare cu apă potabilă. Doar 65 dispun de rețea de canalizare publică.

La nivel regional, în Nord-Est, peste 60% dintre locuințe nu sunt racordate la canalizare, iar în mediul rural procentul depășește 80%. La nivel național, aproximativ un sfert dintre români nu beneficiază de apă curentă în locuință.

Deputatul sucevean subliniază că proiectul legislativ reprezintă o corecție necesară și un semnal clar către autorități:

„Nu putem vorbi despre dezvoltare sau despre respect față de cetățean cât timp există familii care trăiesc fără condiții minime de trai, dar sunt obligate să suporte aceleași poveri fiscale. Prin acest proiect de lege, propunem o corecție necesară și, în același timp, transmitem un semnal clar autorităților: investițiile în infrastructura de bază trebuie accelerate.”

Inițiativa AUR vine în completarea altor propuneri legislative ale partidului privind reducerea poverii fiscale asupra cetățenilor și protejarea dreptului la proprietate. Scopul declarat este asigurarea unui tratament corect pentru românii care nu beneficiază de servicii publice esențiale, dar care sunt tratați fiscal ca și cum ar trăi în condiții moderne.

„Proprietatea trebuie respectată, nu transformată într-o povară. Statul are obligația să ofere condiții decente de trai înainte de a cere taxe din ce în ce mai mari. Până atunci, este firesc ca oamenii să fie protejați de aceste abuzuri fiscale”, a concluzionat deputatul Petru-Gabriel Negrea.

Proiectul de lege urmează să intre în dezbatere parlamentară în perioada următoare.