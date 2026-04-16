„Tămăduitoare vegetale” – O expoziție fascinantă despre plantele medicinale și comestibile la Muzeul de Științele Naturii din Suceava

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sucevean și turiștii la o incursiune captivantă în lumea plantelor care au vindecat și hrănit generații întregi de bucovineni. Expoziția „Tămăduitoare vegetale” va fi deschisă în perioada 21 aprilie – 11 iunie 2026 la Muzeul de Științele Naturii din Suceava.

Vizitatorii vor putea admira 50 de planșe de ierbar care reprezintă specii ierboase și arbustive recunoscute pentru principiile lor active, cu rol în ameliorarea unor afecțiuni. Expoziția este completată de bureți impregnați cu uleiuri vegetale și semințe provenite de la aceleași plante, oferind o experiență interactivă și multisenzorială.

Scopul expoziției este de a prezenta atât aspectele științifice, cât și cele tradiționale legate de plantele din Bucovina: morfologia externă și internă adaptativă, principiile active, modalitățile de utilizare în alimentație și tehnicile tradiționale de prelucrare manuală a organelor vegetative și reproducătoare pentru uz terapeutic.

„Această expoziție aduce în prim-plan bogăția vegetală a Bucovinei, punând în valoare cunoștințele științifice și empirice despre plantele care au fost folosite de secole în alimentație și medicină”, transmit reprezentanții Muzeului Național al Bucovinei.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Informații practice:

Locație: Muzeul de Științele Naturii, Suceava

21 aprilie – 11 iunie 2026

21 aprilie – 11 iunie 2026 Intrarea este liberă!

Expoziția „Tămăduitoare vegetale” reprezintă o oportunitate excelentă pentru elevi, studenți, pasionați de botanică, medicină naturală sau pur și simplu pentru toți cei interesați să descopere comorile naturale ale Bucovinei într-un mod educativ și atractiv.