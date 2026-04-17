Instabilitate atmosferică accentuată și cod galben de vânt în județul Suceava până sâmbătă seară

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică temporar accentuată și intensificări ale vântului, valabilă pentru intervalul 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 20:00, urmată de o atenționare Cod Galben de vânt puternic pentru ziua de sâmbătă, 18 aprilie.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, în centrul, sudul și estul țării, inclusiv în județul Suceava, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată. Vor apărea perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel încât în intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 15–20 l/mp, iar pe arii restrânse peste 25 l/mp. Izolat, în regiunile sudice, va cădea și grindină.

Temporar, vântul va avea intensificări, mai ales pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie) în vestul țării, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor. Sâmbătă, 18 aprilie, intensificările se vor manifesta cu precădere în est, sud-est, la munte și local în rest, cu viteze generale de 45–55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 60–80 km/h.

Atenționare Cod Galben – Vânt puternic Interval de valabilitate: 18 aprilie, ora 09:00 – 18 aprilie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei (inclusiv județul Suceava), Dobrogea și estul Munteniei.

În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 50–65 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură rafalele vor ajunge la 70–80 km/h.