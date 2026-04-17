Incendiu violent la o casă de locuit din orașul Cajvana. Pompierii intervin cu 7 autospeciale

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri, 16 aprilie 2026, la o casă de locuit din orașul Cajvana.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Solca și voluntarii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Cajvana, Arbore și Botoșana, cu un efectiv important format din 7 autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau cu violență la acoperișul casei de locuit și la o anexă, existând un pericol real de propagare la întreaga construcție.

Pompierii au acționat pentru localizarea incendiului, reușind să îl țină sub control. La acest moment, incendiul este localizat și se lucrează intens pentru lichidarea completă a focarului.

Din fericire, până în prezent nu au fost înregistrate victime omenești.

Cauza exactă a incendiului și pagubele provocate vor fi stabilite în urma cercetărilor efectuate de specialiștii ISU Suceava.