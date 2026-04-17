Un vis devenit realitate la Suceava: Expoziția „Ștefan Luchian – un artist universal” va fi deschisă publicului pe 22 aprilie

Muzeul Național al Bucovinei organizează, în colaborare cu unele dintre cele mai prestigioase instituții muzeale și galerii din România-Muzeul Național de Artă al României, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Muzeul Național Brukenthal, Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Fundația Jean Louis Calderon – Galeriile Cornel Florea și Fundația pentru Artă, Natură și Societate- o expoziție-eveniment dedicată unuia dintre cei mai importanți pictori români: „Ștefan Luchian – un artist universal”.

Vernisajul va avea loc miercuri, 22 aprilie 2026, ora 13:00, la sediul Muzeului Național al Bucovinei (Muzeul de Istorie Suceava). Expoziția reprezintă prima manifestare de o asemenea anvergură dedicată lui Ștefan Luchian la Suceava, cel puțin în ultimii 50 de ani.

Curatoriată și prezentată de galeristul, colecționarul și expertul de artă Damian Florea, expoziția reunește 42 de lucrări realizate în diferite tehnici și pe diverse suporturi: flori, peisaje, portrete și naturi statice. Acestea acoperă o mare parte din creația artistului și încearcă să evidențieze dimensiunea internațională a operei sale.

Ștefan Luchian (1868–1916), continuator al tradiției inaugurate de Nicolae Grigorescu și Ion Andreescu, este considerat un remarcabil reprezentant al artei moderne românești. Arta sa, rafinată și profund expresivă, emană un umanism cald și o sensibilitate aparte. Prin opera sa, Luchian a marcat profund pictura românească de la începutul secolului al XX-lea.

„Oricum, pictura noastră nu se prea deosebește de cea străină și eu cred că e aproape fatal să fie așa. Graiul picturii e o limbă universală; doar felul de concepție și culoarea locală ne mai deosebesc puțin – dar prea puțin”, afirma marele artist. Citându-l, curatorul Damian Florea subliniază: „Pe de o parte, el recunoaște apartenența la un limbaj universal al picturii – ceea ce îl plasează implicit în același câmp de legitimitate cu marile direcții europene. Pe de altă parte, introduce acea diferență subtilă, dar esențială: <felul de concepție> și <culoarea locală>; nu ruptura, nu excepționalismul ostentativ, ci diferența fină, aproape imperceptibilă – acolo se joacă identitatea.”

Expoziția va fi însoțită de un catalog bilingv, bine documentat și bogat ilustrat, semnat de Damian Florea.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.