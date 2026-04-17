PSD pe drumul dispariției, de dr. Adrian Botezatu, politolog



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Noua generație de lideri ai PSD se află la un nivel calitativ net inferior față de vechile generații – cu o singură excepție notabilă: la capitolul lăcomie și arivism, aceștia par a fi depășit orice record anterior.

De când a intrat la guvernare alături de USR și de Ilie Bolojan (scuzați tautologia), actuala conducere a PSD s-a rupt complet de propria bază electorală, alegând varianta comodă a binelui egoist de gașcă. După ce a votat și susținut, în coaliție, o serie de măsuri care au lovit dur în puterea de cumpărare a populației – în special a propriilor alegători tradiționali –, acum, confruntați cu prăbușirea dramatică în sondaje, marii lideri au intrat în panică.

Au realizat, tardiv, că PSD va fi singurul partid care va plăti electoral costurile integrale ale acestei guvernări. Drept urmare, urmând modelul consacrat Bahmuțeanu-Prigoană, actualii lideri mimează opoziția chiar de la guvernare, declanșând o criză politică artificială care, în loc să îi salveze, îi va afunda și mai adânc. Disperarea va crește exponențial în săptămânile următoare.

După episodul Grindeanu, nu mai există practic nimeni capabil să salveze partidul. Baza de cadre a fost epuizată, iar rezerva strategică de lideri autentici pare complet secătuită.

Gongul final va fi dat, probabil, de doamna de la curățenie, când va stinge lumina în ultima sală de ședințe a partidului.

PSD nu moare din cauza adversarilor. PSD moare din cauza noii elite de partid– o generație care a confundat interesul personal cu cel al alegătorilor și care a transformat un partid istoric într-un simplu instrument de supraviețuire de gașcă.

Iar ceasul continuă să ticăie.