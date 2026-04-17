Suceveancă de 32 de ani cu alcoolemie mare, depistată la volan la Straja. Polițiștii de frontieră au deschis dosar penal

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Brodina au depistat joi seară, 16 aprilie 2026, o șoferiță care circula sub influența băuturilor alcoolice pe raza localității Straja.

Potrivit STPF Suceava, în jurul orei 22:30, un echipaj al poliției de frontieră a oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România. La volan se afla o suceveancă în vârstă de 32 de ani. Deoarece aceasta emana halenă alcoolică puternică, polițiștii au solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus pentru testarea cu aparatul etilotest.

Rezultatul testării a indicat o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia a fost transportată la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.