Decalog al IPS Calinic la Praznicul Izvorului Tămăduirii: Păstrează viu lucrător harul primit prin Taina Sfântului Botez, gustând din apa sfințită a Izvorului Tămăduirii

Cu prilejul praznicului Izvorului Tămăduirii, sărbătoare care amintește de puterea tămăduitoare a Maicii Domnului prin harul Fiului ei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat credincioșilor un Decalog spiritual – zece îndemnuri concrete prin care cel botezat poate păstra și spori harul primit în Taina Sfântului Botez.
În mesajul pastoral, Arhiepiscopul subliniază că Izvorul Tămăduirii este simbolul prezenței vii a lui Dumnezeu în viața omului și îndeamnă la o viață autentică, roditoare în virtuți, sub ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu.
Iată cele 10 îndemnuri formulate de IPS Calinic:
- Recunoaște în Maica Domnului vasul ales al harului, prin care toți cei care cu credință aleargă la ea primesc daruri de la Hristos, Izvorul vieții.
- Caută izvoarele sfinte ale credinței și soarbe cu nesaț învățătura Bisericii, căci în apa vie a Evangheliei și a Sfintelor Taine vei afla adevărata vindecare.
- Alungă patima și păcatul din inima și mintea ta, ca sufletul să-ți devină o fântână nesecată a harului lui Dumnezeu.
- Fii izvor de pace și iubire pentru toți cei din jur, căci Dumnezeu răsplătește inima curată și credința neclintită cu darurile Sale neîmpuținate.
- Păstrează viu lucrător harul primit prin Taina Sfântului Botez, gustând din apa sfințită a Izvorului Tămăduirii, simbol al prezenței lui Dumnezeu în viața ta.
- Fii recunoscător pentru vindecările sufletești și trupești primite prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu de la Doctorul cel multmilostiv.
- Ai încredere în Cel Ce lucrează în viața ta, așa cum Leon cel Înțelept a crezut în puterea tămăduitoare a izvorului Maicii Domnului, vindecându-se.
- Curăță-ți sufletul prin asceză, iar trupul, prin apa sfințită, căci Dumnezeu Se descoperă celor care-L caută cu inimă curată și smerită.
- Nu refuza harul primit prin nașterea din apă și din Duh Sfânt, care îți face sufletul mult roditor în virtuți.
- Așază-ți viața sub ocrotirea Maicii Domnului, căci Însuși Dumnezeu a preaslăvit-o, revărsând harul Său asupra celor care o cinstesc.
Prin acest Decalog, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic îndeamnă credincioșii să trăiască o viață creștină autentică, conștienți de harul primit la Botez și sub protecția maternă a Născătoarei de Dumnezeu.
Mesajul pastoral subliniază că Izvorul Tămăduirii nu este doar un prilej de sărbătoare, ci o chemare permanentă la curățire sufletească, pocăință și apropiere de Hristos prin mijlocirea Maicii Sale.
