Decalog al IPS Calinic la Praznicul Izvorului Tămăduirii: Păstrează viu lucrător harul primit prin Taina Sfântului Botez, gustând din apa sfințită a Izvorului Tămăduirii

Cu prilejul praznicului Izvorului Tămăduirii, sărbătoare care amintește de puterea tămăduitoare a Maicii Domnului prin harul Fiului ei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat credincioșilor un Decalog spiritual – zece îndemnuri concrete prin care cel botezat poate păstra și spori harul primit în Taina Sfântului Botez.

În mesajul pastoral, Arhiepiscopul subliniază că Izvorul Tămăduirii este simbolul prezenței vii a lui Dumnezeu în viața omului și îndeamnă la o viață autentică, roditoare în virtuți, sub ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu.

Iată cele 10 îndemnuri formulate de IPS Calinic:

Recunoaște în Maica Domnului vasul ales al harului, prin care toți cei care cu credință aleargă la ea primesc daruri de la Hristos, Izvorul vieții. Caută izvoarele sfinte ale credinței și soarbe cu nesaț învățătura Bisericii, căci în apa vie a Evangheliei și a Sfintelor Taine vei afla adevărata vindecare. Alungă patima și păcatul din inima și mintea ta, ca sufletul să-ți devină o fântână nesecată a harului lui Dumnezeu. Fii izvor de pace și iubire pentru toți cei din jur, căci Dumnezeu răsplătește inima curată și credința neclintită cu darurile Sale neîmpuținate. Păstrează viu lucrător harul primit prin Taina Sfântului Botez, gustând din apa sfințită a Izvorului Tămăduirii, simbol al prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Fii recunoscător pentru vindecările sufletești și trupești primite prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu de la Doctorul cel multmilostiv. Ai încredere în Cel Ce lucrează în viața ta, așa cum Leon cel Înțelept a crezut în puterea tămăduitoare a izvorului Maicii Domnului, vindecându-se. Curăță-ți sufletul prin asceză, iar trupul, prin apa sfințită, căci Dumnezeu Se descoperă celor care-L caută cu inimă curată și smerită. Nu refuza harul primit prin nașterea din apă și din Duh Sfânt, care îți face sufletul mult roditor în virtuți. Așază-ți viața sub ocrotirea Maicii Domnului, căci Însuși Dumnezeu a preaslăvit-o, revărsând harul Său asupra celor care o cinstesc.

Prin acest Decalog, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic îndeamnă credincioșii să trăiască o viață creștină autentică, conștienți de harul primit la Botez și sub protecția maternă a Născătoarei de Dumnezeu.

Mesajul pastoral subliniază că Izvorul Tămăduirii nu este doar un prilej de sărbătoare, ci o chemare permanentă la curățire sufletească, pocăință și apropiere de Hristos prin mijlocirea Maicii Sale.