A VIII-a ediție a Concursului Național „Comunicăm prin gest, culoare și mișcare” a debutat la Liceul Tehnologic Special Bivolărie din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Liceul Tehnologic Special Bivolărie găzduiesc, în perioada 16-19 aprilie 2026, cea de-a VIII-a ediție a Concursului Național „Comunicăm prin gest, culoare și mișcare”, un eveniment de referință pentru învățământul special din România.

Concursul, înscris în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale (CPEEN 2026), celebrează talentul, creativitatea și reziliența elevilor cu deficiențe de auz, oferindu-le oportunitatea de a se exprima prin trei secțiuni pline de expresivitate: pantomimă, arte plastice și probe sportive (triatlon și tenis de masă).

La această ediție participă 10 unități școlare de elită din întreaga țară: Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Liceul Tehnologic Special nr. 3 București, Liceul Special pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” București, Școala Gimnazială Specială pentru surzi nr. 1 București, Liceul Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive Buzău, CSEI „Elena Doamna” Focșani, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” Iași, CSEI nr. 2 Sibiu și CSEI „Constantin Pufan” Timișoara.

Evenimentul a debutat într-o atmosferă festivă, onorată de prezența unor invitați de seamă, printre care:

prof. univ. dr. Alois Gherguț (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) – președintele Comisiei centrale;

(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) – președintele Comisiei centrale; prof. Nicolae-Ciprian Anton – inspector școlar general al ISJ Suceava;

– inspector școlar general al ISJ Suceava; prof. Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă;

– inspector școlar pentru educație permanentă; prof. Ciprian-Ionuț Manolache – inspector școlar pentru învățământ special;

– inspector școlar pentru învățământ special; Alina Chifan, director comercial EGGER Tehnologia SRL Rădăuți – sponsorul unic al concursului;

reprezentanți ai Asociației „Aripi de liniște”.

Prin acest concurs, organizatorii își propun să promoveze incluziunea, spiritul de echipă și dezvoltarea armonioasă a elevilor cu cerințe educaționale speciale, demonstrând că talentul și determinarea pot depăși orice barieră.