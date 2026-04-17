Dosar penal pentru două infracțiuni în cazul tânărului din Rădăuți urmărit de poliție și care s-a răsturnat cu un Audi A6



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 22 de ani a provocat joi seară, 16 aprilie 2026, o urmărire spectaculoasă pe Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți, după ce a ignorat semnalul de oprire al polițiștilor rutieri. Evenimentul s-a încheiat cu răsturnarea autoturismului Audi A6 pe care îl conducea.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 20:44 când un echipaj al Compartimentului Rutier Rădăuți a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism Audi A6. Conducătorul auto nu s-a conformat, a accelerat brusc și a încercat să scape către ieșirea din oraș.

Polițiștii au pornit imediat în urmărire. În timpul manevrei de depășire neregulamentară prin partea dreaptă a unui alt autoturism (marca BMW), șoferul a acroșat colțul din dreapta-spate al acestuia, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat.

Echipajul de poliție a intervenit rapid și a reușit să extragă în siguranță pe cei trei ocupanți ai vehiculului: șoferul de 22 de ani, o tânără de 17 ani (pasager pe scaunul din față) și un tânăr de 22 de ani (pasager pe bancheta din spate).

Cei doi pasageri nu au suferit leziuni și au refuzat asistența medicală. Șoferul a fost transportat de urgență cu autospeciala de poliție la Spitalul Municipal Rădăuți, deoarece prezenta o hemoragie la mâna dreaptă. Acesta a fost diagnosticat cu „suspect fractură antebraț” și se află în afara oricărui pericol.

Verificările efectuate au relevat că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Autoturismul Audi A6 nu avea poliță RCA valabilă, motiv pentru care i-au fost ridicate plăcuțele de înmatriculare.

La spital, tânărul a fost testat cu aparatul etilometru și cu dispozitive pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. I-au fost recoltate și probe biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Polițiștii reamintesc tuturor conducătorilor auto că refuzul de a opri la semnalul regulamentar al poliției poate avea consecințe grave, punând în pericol atât propria viață, cât și a celorlalți participanți la trafic.