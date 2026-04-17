Tânăr de 18 ani, fără permis de conducere, reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident rutier cu trei răniți în comuna Ulma

Polițiștii din Vicovu de Sus au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr de 18 ani din comuna Ulma, cercetat pentru conducere fără permis și vătămare corporală din culpă, după ce a provocat un accident rutier soldat cu mai mulți răniți.

Evenimentul s-a produs pe 12 aprilie 2026, în jurul orei 20:10, pe un drum comunal neclasificat din satul Lupcina. Tânărul conducea un autoturism marca Mitsubishi cu număr de înmatriculare britanic, când a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat în afara părții carosabile, în dreptul unui imobil.

În incident au fost implicate șase persoane, toate din comuna Ulma, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Două dintre victime au fost transportate la Spitalul Municipal Rădăuți, iar una la Spitalul Județean Suceava, fiind diagnosticate cu politraumatism, contuzii, dureri cervicale și lombare, precum și traumatism cranio-cerebral, traumatism cervical și traumatism toraco-abdomino-pelvin.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ pentru consum de alcool.

Verificările în bazele de date au confirmat că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Autoturismul avea ITP-ul expirat și nu deținea poliță RCA valabilă, motiv pentru care i-au fost ridicate plăcuțele de înmatriculare și a fost imobilizat.

Inițial, dosarul a fost deschis pentru „vătămare corporală din culpă”. În urma administrării probatoriului, la data de 15 aprilie 2026, s-a dispus continuarea urmăririi penale și pentru infracțiunea de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”. La data de 16 aprilie 2026, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. (2) și (4) Cod Penal) și conducere fără permis (art. 335 alin. (1) Cod Penal), dosarul fiind instrumentat de polițiștii din Vicovu de Sus sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.