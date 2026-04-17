Tânăr de 22 de ani reținut pentru 24 de ore după o urmărire spectaculoasă în Suceava. Conducea o motocicletă cu număr fals și fără permis corespunzător



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr de 22 de ani, cercetat pentru mai multe infracțiuni rutiere comise în urma unei urmăriri în trafic pe 11 aprilie 2026.

Suspectul a fost audiat joi, 16 aprilie 2026, după ce polițiștii au finalizat activitățile de urmărire penală. În baza probatoriului administrat, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere corespunzător, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

El a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Reamintim că în data de 11 aprilie 2026, în jurul orei 19:50, o patrulă a Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Suceava a observat pe Calea Unirii o motocicletă Kawasaki cu număr de înmatriculare francez (BC-041-MC) care adopta un comportament agresiv în trafic. La semnalul regulamentar de oprire efectuat în zona intersecției cu fabrica Denis, conducătorul nu s-a conformat și a accelerat.

Polițiștii au pornit în urmărire pe Calea Unirii, apoi pe străzile Energeticianului, Mirăuților, Petru Mușat și Tudor Ștefaneli. La un moment dat, în sprijin a intervenit o altă autospecială de poliție, reușindu-se blocarea motocicletei și imobilizarea conducătorului fără incidente.

Verificările efectuate au stabilit că suspectul nu deține categoria A de permis pentru conducerea motocicletelor. De asemenea, numărul de înmatriculare al motocicletei Kawasaki figurează ca fiind alocat unui alt model de motocicletă, iar verificările în bazele de date au relevat și alte nereguli privind înmatricularea.

La fața locului au fost prezenți polițiști din Biroul Rutier, care au testat conducătorul cu etilometrul – rezultatul fiind negativ. A fost întocmit dosar penal și un proces-verbal de contravenție în valoare totală de 6.657,5 lei (4.657,5 lei conform OUG 195/2002 și 2.000 lei conform Legii 132/2017 pentru lipsa poliței RCA valabile). De asemenea, a fost reținut permisul de conducere necorespunzător categoriei.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.