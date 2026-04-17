Incendiu la o casă de locuit în localitatea Baia. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale pentru limitarea propagării flăcărilor și lichidarea focului

Un incendiu a izbucnit vineri, 17 aprilie 2026, la o casă de locuit din localitatea Baia.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, împreună cu voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Baia, au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea focului.

La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta generalizat la parterul casei de locuit, existând un pericol real de propagare la o anexă corp comun și la alte construcții învecinate.

În incendiu au ars bunuri din interiorul locuinței pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, iar pereții portanți și acoperișul casei au fost degradate.

Cauza probabilă a incendiului a fost jar sau scântei căzute din sobă.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul la timp, salvând anexa corp comun și construcțiile învecinate de la distrugere.