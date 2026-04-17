Accident rutier urmat de fugă de la locul faptei în Fălticeni. Șoferul nu avea permis, a fost identificat ulterior și este cercetat penal

Un accident rutier soldat doar cu pagube materiale a avut loc miercuri seară, 15 aprilie 2026, pe strada 2 Grăniceri din municipiul Fălticeni. Conducătorul autoturismului care a provocat impactul a părăsit locul faptei, dar a fost identificat ulterior de polițiști.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii Compartimentului Rutier Fălticeni, în jurul orei 22:50, un autoturism Volkswagen circula pe banda a doua a străzii 2 Grăniceri, având direcția Spătărești – Fălticeni. Acesta a fost acroșat în partea laterală dreaptă de un autoturism BMW care circula în spatele său, pe aceeași direcție.

În urma impactului, BMW-ul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat public situat în intersecția cu strada Buciumeni. Conducătorul auto al BMW-ului a părăsit locul accidentului.

În autoturismul Volkswagen se mai afla, pe scaunul din dreapta față, o tânără. Din fericire, niciunul dintre ocupanți nu a suferit leziuni.

În urma probatoriului administrat de polițiștii rutieri, la data de 16 aprilie 2026 a fost identificat conducătorul BMW-ului – un tânăr de 20 de ani din municipiul Fălticeni. Verificările în bazele de date au confirmat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”. Cercetările sunt continuate de polițiștii Compartimentului Rutier Fălticeni.