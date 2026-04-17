Bilanț al incendiului din Cajvana: Au ars acoperișul casei și un garaj, cu un autoturism distrus. Cauza probabilă – scurtcircuit electric

Pompierii au finalizat intervenția și au stabilit bilanțul incendiului care a izbucnit vineri dimineața 17 aprilie 2026, la o casă de locuit din orașul Cajvana.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, în flăcări au ars acoperișul casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 200 mp și un garaj corp comun pe circa 50 mp. În interiorul garajului a fost distrus complet un autoturism și alte bunuri depozitate acolo.

De asemenea, s-au degradat podul casei, pereții portanți, elemente de tâmplărie și mai multe bunuri din interiorul locuinței.

Ca urmare a radiației termice, au fost deteriorate aproximativ 2 mp de lambriu și elemente de tâmplărie la locuința învecinată.

Cauza probabilă a incendiului a fost de natură electrică – scurtcircuit.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul la timp, salvând restul casei de locuit și protejând locuința învecinată de propagarea flăcărilor.

Intervenția a fost efectuată de pompierii militari din Garda de Intervenție Solca și voluntarii SVSU Cajvana, Arbore și Botoșana, cu 7 autospeciale de stingere.