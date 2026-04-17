Bărbat reținut în arest după un scandal la un bar din Dumbrăveni unde a agresat fizic și a amenințat mai multe persoane

Polițiștii din Salcea au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 57 de ani, cercetat pentru lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, după un scandal produs marți seară, 12 aprilie 2026, în parcarea unui bar din satul Sălăgeni, comuna Dumbrăveni.

Potrivit anchetei, conflictul a izbucnit în jurul orei 19:50, când bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a devenit agresiv față de o femeie care lucra ca gestionar la bar. Acesta a lovit-o cu palma peste față după ce ea a refuzat să-l mai servească cu băuturi alcoolice.

Un alt bărbat de 25 de ani a intervenit pentru a calma situația, ceea ce a dus la escaladarea conflictului. Agresorul a continuat să se manifeste violent și să profereze amenințări cu acte de violență atât față de cei doi, cât și față de alte persoane prezente.

Echipajul de poliție ajuns la fața locului a încercat să aplaneze conflictul, însă din cauza comportamentului agresiv al bărbatului, a fost nevoită să îl imobilizeze cu mijloacele din dotare și să îl conducă la sediul Poliției orașului Salcea.

Având în vedere starea de agitație și comportamentul incoerent, s-a solicitat un echipaj medical pentru evaluarea sa de către un medic specialist psihiatru.

Cele două persoane vătămate s-au prezentat ulterior la sediul poliției și au depus plângere penală. Ele au refuzat completarea formularului de evaluare a riscului prevăzut de Legea 26/2024.

În urma administrării probatoriului, la data de 16 aprilie 2026, procurorul a dispus continuarea urmăririi penale față de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava. Vineri, 17 aprilie 2026, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru dispunerea măsurilor preventive.