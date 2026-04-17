Cetatea 1932 Suceava a urcat provizoriu pe primul loc în play-off-ul Ligii a III-a după o victorie muncită cu CS Blejoi

Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie importantă, dar extrem de muncită, vineri după amiaza, pe teren propriu, în fața formației CS Blejoi, în cadrul etapei a III-a a play-off-ului Ligii a III-a.

Echipa antrenată de Petre Grigoraș s-a impus la limită, scor 1-0, în fața grupării prahovene. Singurul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cerlincă, din penalty, în minutul 17.

„Alb-albaștrii” au dominat partida și au fost foarte aproape să-și mărească avantajul, lovind nu mai puțin de cinci ori bara porții adverse. Cu toate acestea, scorul a rămas strâns până la final, iar victoria a venit după o luptă intensă.

Pentru acest meci, antrenorul Petre Grigoraș a aliniat următorul prim unsprezece: Alin Ciobanu – Andrei Buceac, Ruslan Chelari, Ciprian Perju, Marius Codreanu, Ruben Sumanariu, Andrei Cerlincă, Cosmin Tucaliuc, Răzvan Gorovei, Stephane Ferhaoui și Gabriel Răducan.

Pe parcursul jocului au mai intrat pe teren: Ștefan Petraru, Cătălin Grosu, Șerban Nițu, Matei Frunză și Ilie Marian.

În urma acestui succes, Cetatea 1932 Suceava a urcat provizoriu pe prima poziție în clasamentul play-off-ului Ligii a III-a, un rezultat care le dă încredere sucevenilor în lupta pentru promovare.

În etapa următoare, programată vineri, 24 aprilie, de la ora 17:00, echipa suceveană se va deplasa la Sfântu Gheorghe, unde va întâlni formația Sepsi OSK 2.