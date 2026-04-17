USV Suceava s-a calificat în finala Campionatului Național Universitar de handbal masculin și va juca pentru titlu cu Universitatea din Pitești



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a atins primul obiectiv important al competiției. „Studenții” antrenați de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu au terminat grupa pe primul loc, cu maximum de puncte, și s-au calificat în finala Campionatului Național Universitar.

Sucevenii vor disputa trofeul național sâmbătă, 18 aprilie, cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar Pitești. Câștigătoarea finalei va reprezenta România la Jocurile Europene Universitare 2026, care se vor desfășura la Salerno (Italia), în perioada 18 iulie – 1 august 2026.

Finala și festivitatea de premiere vor putea fi urmărite în direct pe canalul oficial de YouTube al CSU Suceava, începând cu ora 11:30.

Campionatul Național Universitar, găzduit de Suceava, reunește opt formații puternice: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea Politehnica București – Centrul Universitar Pitești, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, UNEFS București, Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași.

Rezultatele din Grupa A (în care a evoluat USV Suceava):

Brașov – Construcții București: 23-28

USV Suceava – Iași: 36-20

Iași – Construcții București: 27-16

USV Suceava – Brașov: 52-19

Iași – Brașov: 29-14

USV Suceava – Construcții București: 29-16

Clasament final Grupa A:

USV Suceava – 6 puncte (3 jocuri) Iași – 4 puncte Construcții București – 2 puncte Brașov – 0 puncte

Programul meciurilor de sâmbătă, 18 aprilie 2026:

Ora 08:00 (Locurile 7-8): Brașov – Bacău (Sala „Ion Creangă”)

Ora 09:30 (Locurile 5-6): Construcții București – Galați (Sala „Ion Creangă”)

Ora 09:30 (Locurile 3-4): Iași – UNEFS București (Sala LPS)

Ora 11:30 (Finala mare): USV Suceava – Pitești (Sala LPS)

(Finala mare): (Sala LPS) Ora 13:10 – Festivitatea de premiere (Sala LPS)

USV Suceava, campioană en-titre și deținătoare a unui palmares impresionant la nivel universitar european (patru titluri continentale și un loc 2 în 2025), are toate premisele să ofere un spectacol de calitate în lupta pentru al nouălea titlu național universitar.