Incendiu în noapte la o gospodărie din Brodina: Pompierii au intervenit cu șase autospeciale de stingere

Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului de Pompieri Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Brodina, Straja și Bilca, au intervenit în noaptea de vineri spre sâmbătă pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Brodina.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, incendiul a fost anunțat la 112 la ora 0:56, iar la sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau generalizat la o casă de locuit, existând un risc real de propagare la o anexă aflată în imediata apropiere și la o locuință vecină.

Forțele de intervenție au acționat cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu o ambulanță SMURD tip B2.

Incendiul a afectat în totalitate casa de locuit, construită din lemn, cu acoperiș din lemn și învelitoare din tablă. Au ars pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați atât structura locuinței, cât și bunurile din interiorul acesteia. Datorită intervenției rapide și coordonate a pompierilor, anexa și locuința învecinată au fost salvate de la distrugere.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost de natură electrică, cel mai probabil un scurtcircuit, conform primelor evaluări efectuate la fața locului.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești în urma acestui eveniment.

La ora publicării acestei știri pompierii militari, cu sprijinul unor utilaje, continuă operațiunile de îndepărtare a efectelor negative produse de incendiu și verifică minuțios pentru identificarea și eliminarea eventualelor focare ascunse.