Acțiune BLOCADA derulată pe raza comunei Vama: 109 persoane legitimate, 36 de amenzi și trei certificate de înmatriculare retrase

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au organizat vineri, 17 aprilie 2026, o acțiune amplă „BLOCADA” pe raza comunei Vama cu scopul de a preveni și combate faptele antisociale și de a crește gradul de siguranță publică și rutieră în zonă.

Acțiunea a fost structurată pe două componente distincte, desfășurate în intervale orare diferite. În prima parte, între orele 07:00 și 09:00, polițiștii au acționat în special în cătunele periferice ale comunei, unde au efectuat legitimări ale persoanelor, au identificat persoanele străine de localitate și au verificat aspecte legate de evidența populației și legalitatea domicilierii. În cadrul acestei etape au fost puse în executare două mandate de aducere, iar față de doi bărbați implicați într-un scandal produs pe 5 aprilie 2026, în satul Strâmtura, comuna Vama, a fost dispusă măsura controlului judiciar.

În cea de-a doua parte a acțiunii, desfășurată între orele 14:00 și 16:00, focusul a fost pe creșterea siguranței rutiere. Polițiștii au efectuat controale ale traficului rutier, au testat conducătorii auto pentru consumul de alcool și substanțe interzise și au verificat legalitatea activităților desfășurate de societățile comerciale din zonă.

La acțiune au participat un efectiv de 16 polițiști: 10 de la Secția de Poliție Rurală nr. 14 Vama, 4 de la Compartimentul Rutier al Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc și 2 de la Biroul de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

În total, au fost legitimate 109 persoane, dintre care 6 au fost conduse la sediul poliției pentru desfășurarea unor activități procedurale specifice. Au fost oprite și verificate 102 autoturisme și au fost efectuate controale la 10 societăți comerciale.

Ca urmare a verificărilor, polițiștii au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 14.000 de lei. De asemenea, au fost efectuate 48 de testări cu aparatele etilotest și drugtest, iar în 3 cazuri au fost retrase certificatele de înmatriculare.

Poliția anunță că astfel de acțiuni punctuale vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță publică în mediul stradal, îmbunătățirea siguranței rutiere și descurajarea proactivă a oricăror comportamente ilicite sau antisociale.

Acțiunile de acest tip fac parte din strategia Inspectoratului de Poliție Județean Suceava de a asigura un climat de ordine și siguranță publică în zonele rurale și periurbane ale județului.