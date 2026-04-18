Accident rutier în centrul comunei Ilișești: o femeie de 83 de ani, lovită de un autoturism pe trecerea de pietoni


Un accident rutier soldat cu o victimă a avut loc vineri, 17 aprilie 2026, în jurul orei 13:35, în centrul comunei Ilișești, pe DN17.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, un bărbat din Republica Moldova, aflat la volanul unui autoturism marca Peugeot, se deplasa pe direcția Ilișești – Gura Humorului. Ajuns în centrul localității Stroiești, conducătorul auto nu a acordat prioritate de trecere unei femei în vârstă de 83 de ani, care traversa regulamentar trecerea de pietoni semnalizată prin marcaj și indicator rutier. Autoturismul a acroșat ușor femeia.

La fața locului s-a deplasat o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Urgență Suceava, care a transportat-o pe femeia rănită la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Examinările medicale au stabilit că aceasta a suferit contuzie la pumnul drept și o rană ușoară la cotul stâng.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.


