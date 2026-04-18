Șofer fără permis, băut și ITP expirat, prins la volanul unui Audi în Frasin

Polițiștii orașului Frasin au depistat, vineri seară, un tânăr de 20 de ani care conducea un autoturism Audi fără permis de conducere, sub influența alcoolului și cu documentele tehnice expirate.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 22:30, pe DJ 177A, în localitatea Frasin, în timp ce echipajul de poliție efectua serviciul de patrulare și supraveghere a traficului rutier. La semnalul regulamentar de oprire, conducătorul autoturismului marca Audi care se deplasa pe direcția Frasin – Stulpicani, a încercat să evite controlul.

Acesta a sărit de la volan pe bancheta din spate, unde a fost identificat de polițiști.

Tânărul a recunoscut că a încercat să se sustragă controlului deoarece nu deține permis de conducere valabil. El a fost condus la sediul Poliției orașului Frasin pentru cercetări.

În urma testării cu aparatul etilotest, conducătorul auto a prezentat o concentrație de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind sancționat contravențional conform OUG 195/2002. Verificările în bazele de date au confirmat că acesta nu figurează ca posesor al unui permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, au fost legitimate toate persoanele aflate în autoturism, respectiv patru pasageri cu vârste cuprinse între 17 și 28 de ani, toți domiciliați în comuna Stulpicani.

Polițiștii au constatat că autoturismul nu avea inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă, motiv pentru care a fost reținut certificatul de înmatriculare și a fost aplicată o sancțiune contravențională. De asemenea, au fost retrase plăcuțele cu numerele de înmatriculare, deoarece vehiculul nu deținea asigurare obligatorie RCA, fiind aplicată o altă amendă conform Legii 132/2017.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”. Cercetările continuă, urmând ca polițiștii să facă propunere procedurală prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.