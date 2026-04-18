Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți: Se dorește redeschiderea punctelor de frontieră Șepit – Izvoarele Sucevei și Ruska – Ulma, închise din 2010

Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a efectuat o vizită de lucru în comuna teritorială Selyatynska cu centrul la Seletin, o zonă montană din Bucovina ucraineană, subliniind potențialul natural și de infrastructură al comunității.

Potrivit postării oficiale a guvernatorului, comuna Selyatynska se remarcă prin peisaje impresionante, oameni ospitalieri și un potențial colosal care merită valorificat. În cadrul vizitei, Ruslan Osipenko s-a întâlnit cu președintele comunei, Valeriy Polyanchuk, și a inspectat, alături de conducerea Serviciului de Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți, a Vămii din Cernăuți și a Detașamentului 31 de Grăniceri, cele două puncte de trecere a frontierei cu România: „Șepit – Izvoarele Sucevei” și „Ruska – Ulma”.

Cele două puncte de frontieră nu mai funcționează din anul 2010, din cauza neconformității cu standardele europene. Reactivarea lor presupune construirea unei infrastructuri moderne de la zero, inclusiv noi puncte de trecere, drumuri de acces adecvate și facilități logistice. Conform estimărilor preliminare, lansarea completă a ambelor puncte, împreună cu conexiunile rutiere, ar necesita aproximativ 1,8 miliarde de hrivne ucrainene, circa 35 de milioane de euro.

Această sumă importantă ar urma să fie asigurată atât prin finanțare de stat, cât și prin sprijinul partenerilor europeni.

„Cine caută – găsește, cui bate – i se deschide. Principalul lucru nu este să stăm cu brațele încrucișate, ci să acționăm”, a transmis Ruslan Osipenko. El a subliniat că deschiderea a două sau măcar a unuia dintre aceste puncte ar da un impuls semnificativ dezvoltării comunităților montane din Bucovina și ar influența pozitiv economia întregii regiuni.

În timpul vizitei în comunitate, guvernatorul a vizitat și Biserica Sfântul Ilie din satul Șepit – o biserică de lemn care a rezistat celor două războaie mondiale și diferitelor epoci istorice. Osipenko a apreciat eforturile locuitorilor de a păstra cu grijă moștenirea istorică și culturală, considerând-o baza identității locale. „Nu trebuie doar să păstrăm trecutul, ci și să creăm ceva nou – ceva ce vom putea lăsa generațiilor viitoare”, a adăugat el.

Vizita guvernatorului militar subliniază interesul autorităților ucrainene pentru dezvoltarea infrastructurii de frontieră cu România, în contextul eforturilor mai largi de a deschide noi puncte de trecere care să fluidizeze traficul și să stimuleze comerțul și turismul transfrontalier în zona Bucovinei.

Redeschiderea acestor puncte ar facilita legăturile directe între localitățile din nordul și sudul Bucovinei, oferind oportunități economice atât pentru comunitățile românești din Suceava, cât și pentru cele ucrainene din regiunea Cernăuți, mai ales în zonele montane greu accesibile.