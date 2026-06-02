Cezar Ioja, administratorul public al județului Suceava: Spitalul Județean este prioritate de grad zero pentru Consiliul Județean Suceava. Avem proiecte de peste 270 de milioane de lei în derulare sau în evaluare

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Administratorul public al județului Suceava, Cezar Ioja, a participat marți după amiaza la manifestările dedicate împlinirii a 60 de ani de la înființarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a transmis un mesaj ferm de susținere din partea conducerii Consiliului Județean Suceava, care este autoritatea tutelară.

În intervenția sa, Cezar Ioja a subliniat că Spitalul Județean Suceava reprezintă o prioritate majoră pentru actuala conducere a județului, fiind tratat ca „prioritate de grad zero”.

„Vă asigurăm de tot sprijinul de care veți avea nevoie. Încă de la preluarea mandatului, Spitalul Județean Suceava a fost prioritate, este prioritate de grad 0 pentru actualul Consiliul Județean”, a declarat administratorul public.

Acesta a prezentat situația investițiilor realizate în ultimii aproape doi ani:

6 proiecte finalizate , în valoare de peste 100 de milioane de lei ;

, în valoare de peste ; 8 proiecte în implementare , în valoare de 40 de milioane de lei ;

, în valoare de ; 10 proiecte în evaluare, cu o valoare care depășește 130 de milioane de lei.

„Vă asigur de ceva: că nu ne vom opri aici”, a precizat Cezar Ioja.

Potrivit acestuia, toate aceste investiții au ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical și dotarea spitalului cu echipamente moderne, astfel încât Spitalul Clinic Județean de Urgență din Suceava să devină o unitate medicală ultramodernă.

„Rolul acestor proiecte este de a crește condițiile de muncă, de a dota Spitalul Județean cu tot ceea ce e nevoie pentru a avea un spital județean ultramodern și, bineînțeles, așteptăm și suntem convinși că se va ajunge la creșterea calității actului medical, pentru că sucevenii trebuie să fie tratați foarte bine din punct de vedere medical”, a transmis administratorul public al județului.

Cezar Ioja a mulțumit pentru invitație și a reiterat angajamentul Consiliului Județean Suceava de a continua sprijinirea spitalului, dorindu-i „La mulți ani” atât instituției, cât și întregului județ.