Dr. Liviu Cîrlan, șeful UPU Suceava: „În ultimii 25 de ani, 2 milioane de pacienți au primit îngrijiri medicale în Unitatea de Primiri Urgențe”

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Coordonatorul Unității de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, medicul Liviu Cîrlan, a declarat marți după amiaza, în cadrul festivității dedicate împlinirii a 60 de ani de activitate a spitalului, că aproximativ 2 milioane de pacienți au beneficiat de îngrijiri medicale în UPU în ultimii 25 de ani.

Potrivit acestuia, Unitatea de Primiri Urgențe din Suceava funcționează din anul 2001, iar în curând se vor împlini 26 de ani de medicină de urgență la cel mai mare spital din județ.

„Dacă ar fi să mă laud cu ceva, aș vrea să mă laud cu echipa mea – de medici, asistenți medicali, infirmieri, brancardieri – fără de care nu am fi reușit să salvăm atâtea vieți. Din anul 2001 și până acum ne-au călcat pragul 2 milioane de pacienți, ceea ce nu e o cifră mică”, a declarat dr. Liviu Cîrlan.

Medicul urgentist a mulțumit tuturor generațiilor de manageri ai spitalului, directorilor medicali pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului, medicilor seniori care au împărtășit din experiența lor profesională, precum și medicilor mai tineri și întregului personal care „dă viață” spitalului sucevean.

Cîrlan a subliniat importanța muncii în echipă și a coeziunii colectivului medical din UPU, considerând că rezultatele obținute în salvarea vieților pacienților se datorează în primul rând profesionalismului și dedicării colegilor săi.