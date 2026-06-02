Dr. Valeriu Gavrilovici: Secția ORL a Spitalului Județean Suceava va purta numele doctorului Constantin Gheorghiu

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Directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Valeriu Gavrilovici, a anunțat astăzi, în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 60 de ani de la înființarea unității medicale, că Secția de Otorinolaringologie (ORL) va purta de acum înainte numele doctorului Constantin Gheorghiu.

Decizia a fost luată de conducerea spitalului în semn de respect și prețuire pentru medicul care a condus instituția în perioada în care s-a edificat clădirea actuală a spitalului nou. Doctorul Constantin Gheorghiu a fost o personalitate marcantă a spitalului și a comunității medicale sucevene, fiind recunoscut ca un ORL-ist de frunte.

„În semn de respect și prețuire pentru cel care a fost doctorul Constantin Gheorghiu, conducerea a propus și a validat prin forurile competente ca denumirea Secției de ORL a spitalului să fie de astăzi înainte Doctor Constantin Gheorghiu”, a anunțat dr. Valeriu Gavrilovici.

În discursul său, directorul medical a mulțumit tuturor predecesorilor care au contribuit la dezvoltarea spitalului și la construirea unui nume și a unui renume de care instituția se bucură astăzi. El a evocat în mod special mandatul managerului Vasile Rîmbu (actualul primar al municipiului Suceava), perioadă în care spitalul a cunoscut „o dezvoltare fără precedent”.

Dr. Gavrilovici a subliniat rolul important al decidenților politici în susținerea spitalului de-a lungul anilor, menționând președinții Consiliului Județean Gavril Mîrza, Gheorghe Flutur, Cătălin Nechifor și actualul președinte Gheorghe Șoldan, care au contribuit la transformarea Spitalului Județean într-o unitate etalon în care oamenii vin cu încredere.

Cu prilejul aniversării, directorul medical i-a invitat pe cei prezenți să viziteze expoziția de grafică a maestrului Mihai Pânzaru-PIM, precum și expoziția de fotografii din sala de festivități a spitalului realizată de maestrul Dimitrie Balint, nonagenarul fotograf al Sucevei, care de peste 70 de ani a imortalizat atât aspecte cotidiene, cât și momente din activitatea spitalului.

Dr. Valeriu Gavrilovici și-a încheiat intervenția evocând faptul că aniversarea are loc chiar în ziua de 2 iunie, când este prăznuit Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, patronul spiritual și protectorul spitalului.

„Vă mulțumesc din suflet pentru că ați contribuit la bunul mers al lucrurilor și la dezvoltarea spitalului, că lucrați în continuare cu entuziasm, cu energie și cu încredere că viitorul aparține tuturor celor care sunt încredințați de faptul că medicina suceveană se dezvoltă frumos”, a transmis dr. Valeriu Gavrilovici.