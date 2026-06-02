Președintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Laura Coca: Transmitem tot sprijinul comunității medicale sucevene și toată deschiderea către proiecte minunate cu Spitalul Clinic Județean Suceava

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Președintele Colegiului Medicilor din județul Suceava, dr. Laura Coca, a participat marți după amiaza la manifestările dedicate împlinirii a 60 de ani de la înființarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

În cuvântul rostit cu acest prilej, dr. Laura Coca a transmis un mesaj de apreciere și susținere din partea întregii comunități medicale sucevene. Ea a mulțumit colectivului medical al spitalului pentru încrederea acordată și a recunoscut rolul important pe care l-a avut în formarea sa profesională.

„Am găsit un colectiv minunat, un colectiv care a avut încredere în mine, un colectiv care m-a format și un colectiv datorită căruia îi datorez foarte multe și, până la urmă, toată formarea mea profesională. Dragi colegi, mulțumesc pentru votul de încredere acordat”, a declarat dr. Laura Coca.

În calitate de președinte al Colegiului Medicilor Suceava, aceasta a subliniat deschiderea instituției pe care o reprezintă pentru o colaborare strânsă și constructivă cu Spitalul Clinic Județean de Urgență.

„Transmitem astăzi, într-un moment festiv, la un eveniment extraordinar de frumos, tot sprijinul comunității medicale sucevene și toată deschiderea pentru o colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Felicitări pentru acest eveniment, felicitări pentru tot ceea ce se întâmplă în Spitalul Județean Suceava. Vă transmitem toată colaborarea noastră, tot sprijinul și toată deschiderea către proiecte minunate”, a transmis dr. Laura Coca.

Intervenția președintelui Colegiului Medicilor a evidențiat importanța colaborării dintre structurile profesionale și unitățile medicale mari din județ, în beneficiul pacienților și al dezvoltării continue a actului medical în Suceava.