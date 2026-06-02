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Larisa Blanari, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava: „Empatia trebuie să facă parte din fișa postului fiecărui angajat”


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Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, Larisa Blanari, a transmis un mesaj emoționant și plin de recunoștință cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înființarea instituției.

În cuvântul rostit în fața personalului medical, a autorităților și a foștilor colegi, managerul a subliniat că spitalul funcționează datorită unei echipe unite, care colaborează zi de zi pentru a salva vieți și a oferi calitate actului medical.

„Misiunea mea este aceea ca această echipă să funcționeze și, dacă se poate, bine, și de ce nu, foarte bine”, a declarat Larisa Blanari.

Ea a mulțumit în mod special Consiliului Județean Suceava, reprezentat la eveniment de administratorul județului Cezar Ioja, pentru suportul constant și consistent acordat spitalului. De asemenea, a adresat mulțumiri Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru colaborarea de succes și Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru sprijinul necondiționat.

Un moment special al discursului a fost dedicat foștilor colegi ajunși la vârsta pensionării. Larisa Blanari a anunțat că le-au fost pregătite diplome de recunoștință, care au fost înmânate de directorul medical, dr. Valeriu Gavrilovici.

Managerul spitalului a transmis un mesaj puternic privind dimensiunea umană a profesiei medicale:

„Viața rămâne prioritatea numărul unu pentru fiecare dintre noi în fiecare moment și de aceea fac apel la conștiința fiecăruia dintre dumneavoastră, indiferent de funcția pe care o ocupați, cu rugămintea de a rămâne oameni în tot timpul în care vă faceți misiunea. Empatia trebuie să facă parte din fișa postului fiecărui angajat în parte al Spitalului Județean Suceava.”

Larisa Blanari a încheiat intervenția exprimând recunoștința față de toți cei care, de-a lungul celor 60 de ani, au contribuit la construirea și dezvoltarea uneia dintre cele mai importante instituții medicale din județ.


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