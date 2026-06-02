Un nou drum de pământ va fi modernizat de Consiliul Județean Suceava. Tronsonul de peste 3 km din Fântânele, care leagă Stamate de DJ 290 va fi asfaltat

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Consiliul Județean Suceava va moderniza un nou tronson de drum de pământ, lung de peste 3 kilometri, situat pe raza comunei Fântânele. Drumul, care face legătura între localitatea Stamate și Drumul Județean 290, a fost preluat recent în administrarea instituției județene.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, acest drum se află de prea mulți ani într-o stare precară, cu gropi, denivelări, porțiuni înguste și șanțuri colmatate sau inexistente, ceea ce îngreunează circulația și creează disconfort pentru locuitorii din zonă.

„În ședința de zilele trecute a Consiliului Județean Suceava am propus și a fost aprobată documentația de avizare pentru modernizarea acestui tronson de drum, foarte important pentru comunitatea din Fântânele”, a anunțat Gheorghe Șoldan.

În perioada următoare, instituția va pregăti proiectul tehnic de modernizare, care va include realizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale, amenajarea acceselor la proprietăți și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe întregul traseu.

La finalul lucrărilor, drumul va fi asfaltat și modernizat, oferind condiții civilizate de trafic pentru locuitorii din Stamate și din întreaga comună Fântânele.

„La final, oamenii din zonă vor avea un drum asfaltat și modernizat, așa cum ar fi trebuit să fie de mult”, a precizat președintele Consiliului Județean Suceava.

Modernizarea acestui tronson face parte din programul amplu de reabilitare a infrastructurii rutiere județene derulat de CJ Suceava în ultimii ani.