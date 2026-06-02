PS Damaschin, la 60 de ani de la înființarea SCJU Suceava: Pacientul are nevoie să-ți strângă mâna, să-ți citească privirea, nu doar de precizia brațelor robotului

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Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a participat marți după amiaza la manifestările dedicate împlinirii a 60 de ani de la înființarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a adus un cald omagiu tuturor celor care, de-a lungul a șase decenii, au clădit nu doar zidurile și instituția, ci au dat Duh acestui spital. El a subliniat că oamenii au venit cu încredere la Spitalul Municipal pentru că s-au simțit primiți, ascultați și tratați nu doar ca pacienți înregistrați numeric, ci ca ființe umane, cu suferință fizică și durere sufletească deopotrivă.

„Pe urmele înaintașilor voștri, veniți dumneavoastră, corpul medical actual cu care se mândrește Spitalul Clinic Universitar Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Vă mulțumim din tot sufletul pentru ceea ce faceți și mai ales pentru ceea ce sunteți”, a spus PS Damaschin.

Episcopul Vicar a atras atenția asupra importanței dimensiunii umane în actul medical, într-o epocă în care tehnologia avansează rapid. El a făcut referire la robotul Da Vinci și la inteligența artificială, arătând că, deși acestea sunt instrumente valoroase, ele nu pot înlocui contactul direct dintre medic și pacient.

„Este mai sigură și mai eficientă o operație cu un robot Da Vinci, dar pacientul respectiv are nevoie apoi să te vadă, să te simtă, să-ți strângă mâna, să-ți citească privirea, nu doar precizia brațelor. Poți face o interpretare a datelor clinice apelând la inteligența artificială. Dar ce poate substitui dialogul față în față, ba nu, inimă către inimă mai bine spus?”, a întrebat retoric ierarhul.

PS Damaschin Dorneanul a subliniat că dincolo de trupul suferind este un om, iar o intervenție reușită sau o schemă terapeutică eficientă își pierde din sens dacă pacientul se simte părăsit, singur sau redus la o simplă cifră într-un inventar.

„Duhul acestei instituții se vrea a fi pe mai departe grija, nu față de pacient, ci grija față de om, cu toate ale omenescului din făptura lui și din sufletul lui”, a transmis Episcopul Vicar.

El a adresat un cuvânt de binecuvântare și recunoștință din partea Bisericii întregului personal medical, exprimându-și încrederea că Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava va continua să fie un loc în care profesionalismul se împletește cu căldura umană și cu grija față de omul întreg.