Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” a început la Stupca. O săptămână de muzică, concursuri și concert de gală până pe 7 iunie

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Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” și-a deschis porțile aseară, la Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu” din Stupca, cu un concert susținut de Corala „Academica”, Corala „Sfântul Ioan cel Nou” și Cvartetul „Ciprian Porumbescu”.

Evenimentul a marcat începutul unei săptămâni dedicate muzicii culte și memoriei unuia dintre cei mai importanți compozitori români, Ciprian Porumbescu. Festivalul se desfășoară în perioada 1–7 iunie 2026 și reunește concerte, concursuri internaționale, simpozioane și momente de comemorare în mai multe localități din județ: Stupca, Vatra Dornei și Suceava.

„Este doar primul moment dintr-o săptămână plină de muzică și emoție”, au transmis organizatorii, care și-au propus să readucă în prim-plan moștenirea culturală a lui Ciprian Porumbescu și să ofere publicului experiențe artistice de calitate.

Programul complet al Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu” 2026 include:

2 iunie, ora 9:00 – Simpozion Național de Muzicologie „Muzică românească cultă și tradițională” (online);

– Simpozion Național de Muzicologie „Muzică românească cultă și tradițională” (online); 2 iunie, ora 18:00 – Concert „Fly Syncret Combo” din Iași, la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei;

– Concert „Fly Syncret Combo” din Iași, la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei; 3–4 iunie – Concursul Internațional al Muzicii de Cameră, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava;

– Concursul Internațional al Muzicii de Cameră, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava; 4 iunie, ora 19:30 – Recital cameral „Pro Musica Academica”, la Biserica Romano-Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” din Suceava;

– Recital cameral „Pro Musica Academica”, la Biserica Romano-Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” din Suceava; 6 iunie, ora 9:00 – „In memoriam Ciprian Porumbescu” – Sfânta Liturghie și slujba de pomenire la Biserica „Sfântul Dimitrie” din Stupca;

– „In memoriam Ciprian Porumbescu” – Sfânta Liturghie și slujba de pomenire la Biserica „Sfântul Dimitrie” din Stupca; 6 iunie, ora 15:00 – „Promenada muzicală” susținută de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, în Parcul Central din Suceava, la statuia compozitorului;

– „Promenada muzicală” susținută de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, în Parcul Central din Suceava, la statuia compozitorului; 6 iunie, ora 18:00 – Concert „Select Cvartet Plus”, la Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ din Suceava;

– Concert „Select Cvartet Plus”, la Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ din Suceava; 7 iunie, ora 19:00 – Concert de Gală pe Esplanada Palatului Administrativ din Suceava, cu invitați de marcă: Elena Moșuc, „3 Tenori ieșeni”, Alexandru Tomescu, Orchestra Metropolitană Iași și Corala „Ciprian Porumbescu”.

Festivalul, ajuns la o nouă ediție, continuă tradiția de a celebra atât creația muzicală a lui Ciprian Porumbescu, cât și valorile culturale ale Bucovinei, printr-un program variat care se adresează atât publicului larg, cât și specialiștilor și tinerilor interpreți.