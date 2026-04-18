Incendiul din Brodina: Proprietarii au fost treziți din somn de un trecător care a observat flăcările

Proprietarii casei distruse de incendiu în noaptea de vineri spre sâmbătă au fost alertați și salvați de un cetățean care trecea cu mașina prin zonă și a observat flăcările, potrivit informațiilor obținute de la poliție.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 00:55 în comuna Brodina, pe strada Calea Bucovinei, la o casă de locuit construită din lemn. Flăcările s-au manifestat rapid și generalizat pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Potrivit anchetei preliminare, proprietara imobilului, împreună cu concubinul său și cei trei copii minori ai familiei, dormeau în casă în momentul producerii incendiului. Aceștia au fost treziți de un bărbat care circula cu autoturismul pe DJ 209G și a observat incendiul. Bărbatul a alertat imediat autoritățile prin 112.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus și lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, care au reușit să localizeze și să stingă incendiul. Din primele verificări efectuate de pompieri, cauza probabilă a fost un scurtcircuit electric produs la un conductor electric defect, în holul imobilului.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești. Proprietara casei a refuzat intervenția unui echipaj medical. Ea a declarat anchetatorilor că nu a avut recent conflicte cu nicio persoană și nu suspectează pe nimeni de producerea incendiului.