USV Suceava a cucerit pentru a noua oară titlul de campioană națională universitară la handbal și va reprezenta România la Jocurile Europene Universitare 2026

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut, sâmbătă, al nouălea titlu de campioană națională universitară din istorie, după o finală categorică disputată în Sala „Dumitru Bernicu”.

Formația antrenată de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu a învins Universitatea din Pitești cu scorul de 46-24, demonstrând un joc dominant pe tot parcursul turneului găzduit la Suceava.

La finalul competiției, Dragoș Podovei (USV Suceava) a fost desemnat cel mai bun portar, Eduard Rusu (USV Suceava) – cel mai bun marcator, iar Alexandru Ilisei (Universitatea din Pitești) a primit titlul de cel mai tehnic jucător.

Lotul campioanei a fost alcătuit din: Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Alexandru Bologa, Emanuel Șerban, Cosmin Lupu, Eduard Rusu, Cătălin Zarițchi, Teodor Ilucă, Codrin Radu, Claudiu Lazurcă, Bogdan Niculaie, Codrin Dascălu, Andrei Bruj și Sorin Grigore. Antrenori: Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu. Kinetoterapeut: Octavian Andreica.

Prin acest succes, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și-a asigurat dreptul de a reprezenta România la Jocurile Europene Universitare 2026, care se vor desfășura la Salerno, Italia, în perioada 18 iulie – 1 august 2026.

Echipa suceveană are deja un palmares impresionant pe plan european: patru titluri continentale cucerite în 2017 la Malaga, 2022 la Lodz, 2023 la Podgorica și 2024 la Debrecen. Anul trecut, în 2025, formația a obținut medalia de argint la Campionatul European Universitar din Portugalia (Covilhã), pierzând finala în prelungiri.

Antrenorul secund Bogdan Șoldănescu a declarat după finală: „Ne doream foarte mult să câștigăm această competiție pentru a ajunge din nou la Campionatul European, unde cred că avem de luat o revanșă după finala pierdută anul trecut în prelungiri. Au fost patru meciuri în două zile, destul de solicitante, chiar dacă scorurile de pe tabelă nu au arătat neapărat asta. Mă bucur pentru băieți că au dat dovadă de profesionalism, au respectat adversarii și au jucat toate meciurile la maximum. Suntem bucuroși că am terminat competiția sănătoși și că medaliile de aur rămân la Suceava.”

Campionatul Național Universitar de handbal masculin a reunit la Suceava opt echipe universitare: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar Pitești, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, UNEFS București, Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași.

Rezultatele meciurilor de clasament:

Locurile 7-8: Academia Forțelor Aeriene Brașov – Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău 13-30

Locurile 5-6: Universitatea Tehnică de Construcții București – Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 25-27

Locurile 3-4: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași – UNEFS București 39-23

Finala: USV Suceava – Universitatea din Pitești 46-24

Competiția a fost organizată de Federația Sportului Școlar și Universitar, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (prin Facultatea de Educație Fizică și Sport), Liceul cu Program Sportiv, Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Școala Gimnazială „Miron Costin”, Federația Română de Handbal și CSU Suceava, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Succesul de astăzi consolidează poziția Universității „Ștefan cel Mare” ca unul dintre cele mai puternice centre universitare de handbal din România și confirmă tradiția de excelență a echipei sucevene atât pe plan național, cât și european.