Asociația Foaie Verde din Bucovina atrage atenția asupra importanței păstrării identității naționale și a valorilor creștine ortodoxe ale poporului român, în contextul actualelor dezbateri politice privind privatizări ale unor companii naționale care gestionează resursele naturale ale țării.

Într-un comunicat de presă, organizația subliniază că „frumusețea unui popor constă și în credința acestuia” și că „nu poți avea un viitor puternic dacă nu îți păstrezi credința în Bunul Dumnezeu”. Potrivit sursei, națiunea română este una creștin-ortodoxă, iar omogenitatea sa a fost menținută de-a lungul istoriei doar în jurul Bisericii și al credinței.

Foaie Verde din Bucovina critică dur orientarea unor politicieni pe care îi acuză că vor să înstrăineze ultimele resurse naturale ale României – sarea, apa și pădurea – sub motivația lipsei de bani. Organizația face referire directă la prim-ministrul Ilie Bolojan, pe care îl numește sarcastic „Ilie Sărăcie”, și la „o parte dintre politicienii de mucava”, acuzându-i că acționează fie pentru finanțarea unor confruntări armate, fie pentru a îndeplini ordine venite de la Bruxelles.

„În trecut, poporul român nu și-a vândut bunurile, nu și-a înstrăinat credința așa cum vor să o facă noii liberali, social-democrați, vechii unguri sau necredincioșii care sarcastic vor să ‘salveze România’ prin sacrificarea valorilor încă rămase în patrimoniul României”, se arată în comunicatul semnat de Dan Acibotăriță, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina.

Organizația bucovineană subliniază că păstrarea credinței și a patrimoniului natural reprezintă baza identității naționale și cheile unui viitor solid pentru generațiile viitoare. „Nu trebuie doar să păstrăm trecutul, ci și să creăm ceva nou – ceva ce vom putea lăsa generațiilor viitoare”, transmit reprezentanții Foaie Verde, reluând ideea că sacrificarea valorilor tradiționale nu reprezintă o soluție viabilă pentru dezvoltarea României.