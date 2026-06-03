Peste 120 de premii și mențiuni la cea de-a XXIII-a ediție a Concursului de matematică și română pentru elevii de clasa a IV-a și a VIII-a din Suceava

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Concursul de matematică și română pentru elevii de clasa a IV-a și a VIII-a, organizată în parteneriat cu Filiala Suceava a Societății de Științe Matematice din România și Asociația Profesioniștilor C.N. „Ștefan cel Mare” Suceava, a reunit elevi din mai multe școli gimnaziale și colegii din municipiu. Festivitatea de premiere a avut loc marți, 2 iunie 2026, în aula „Simon Florea Marian” a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde 125 de elevi au fost răsplătiți cu diplome, medalii de aur, argint și bronz, cărți, reviste și dulciuri.

Proba de concurs s-a desfășurat vineri, 29 mai 2026, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, între orele 12:00 și 15:00. Elevii de clasa a IV-a și a VIII-a au susținut o lucrare scrisă cu subiecte din programele naționale la matematică și o compoziție menită să evalueze gândirea critică și creativă la limba și literatura română. La clasa a IV-a s-au acordat 84 de premii și mențiuni, iar la clasa a VIII-a – 41 de distincții, elevii fiind la finalul ciclului gimnazial și pregătiți să intre în liceu.

La clasa a IV-a, Premiul I a revenit elevei Clucinschi Ana Ecaterina de la Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava (prof. Atitienei Tatiana). Premiul II au obținut Galan Marius Toma (Școala Gimnazială Nr. 3) și Curcan I. Maria-Teodora (Școala Gimnazială Nr. 10). Premiul III a fost câștigat de mai mulți elevi, printre care Pânzaru Caroline Elena (Școala Gimnazială Nr. 3), Șancariuc Costache Ilinca Ștefania (Școala Gimnazială Nr. 1) și Colțuneac M.G. Tudor-Andrei (Școala Gimnazială Nr. 10). Au fost acordate și mențiuni, iar Pânzaru Caroline Elena a primit Premiul special la matematică, în timp ce Burciu Maria (Școala Gimnazială Ipotești) a fost distinsă cu Premiul special la română.

La clasa a VIII-a, Premiul I i-a revenit elevei Dănilă Rebeca Ștefania de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava (prof. română Ignat Maria Dana, prof. matematică Serhei Alina Loredana). Premiul II a fost obținut de Muscă C.D. Alexandra Elena de la Școala Gimnazială „Miron Costin”, iar Premiul III de Bâlbă Andrei de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”. Printre mențiuni s-au remarcat Șușu Irina Ștefania (Premiu special la română) și Dănilă Rebeca Ștefania (Premiu special la matematică).

Organizatorii au subliniat că „și în educație, competiția are numai învingători”, evidențiind rolul concursului ca prilej de autoevaluare la finalul unui ciclu de învățământ și ca stimulent pentru dezvoltarea personalității prin acceptarea și asumarea competiției. Evenimentul a fost marcat și de legătura cu Ziua Internațională a Copilului, prin dulciurile oferite alături de diplome și medalii.

Concursul anual de matematică și română continuă să fie una dintre cele mai apreciate competiții locale, încurajând performanța și creativitatea elevilor din Suceava.