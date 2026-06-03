Muzeul Național al Bucovinei caută fotografii și amintiri despre vechea Prefectură din Suceava. Clădirea-simbol a orașului, transformată în muzeu, își redescoperă istoria împreună cu comunitatea

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Muzeul Național al Bucovinei lansează un apel către comunitatea suceveană pentru a contribui la recuperarea memoriei uneia dintre cele mai emblematice clădiri ale orașului: actualul sediu al Muzeului de Istorie, cunoscut multă vreme drept vechea Prefectură a Districtului Suceava.

Demersul face parte din proiectul „Istoria de lângă noi: De la Prefectură la Muzeu – un monument în slujba comunității”, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin fondul Timbrul Monumentelor Istorice.

Clădirea, construită între anii 1901–1903 după planurile arhitectului Julius Buchner, reprezintă un important reper al arhitecturii eclectice cu influențe neoclasice din perioada administrației lui Franz cavaler Des Loges. De-a lungul timpului, edificiul a găzduit instituții administrative importante, iar din 1968 a devenit sediul Muzeului de Istorie, nucleul actualului Muzeu Național al Bucovinei.

În cadrul proiectului va fi organizată expoziția temporară „Clădirea care a scris istorie: De la Prefectură la Muzeu – un monument în slujba comunității”, care va reuni documente, fotografii și materiale din colecțiile muzeului, ale Bibliotecii „I.G. Sbiera” și ale Arhivelor Naționale – Serviciul Județean Suceava.

Un rol esențial în această expoziție îl va juca comunitatea locală.

Muzeul invită cetățenii să contribuie cu:

Fotografii vechi ale clădirii;

Imagini de arhivă;

Documente;

Mărturii și amintiri personale legate de vechea Prefectură sau de actualul muzeu.

Toate materialele primite vor fi scanate și restituite integral proprietarilor, fără a fi reținute în original.

Materialele pot fi aduse direct la Muzeul de Istorie din Suceava pentru scanare sau trimise în format digital, la o rezoluție bună, pe adresa de e-mail: [email protected].

Termenul limită pentru transmiterea materialelor este 25 iunie 2026.

„Fiecare fotografie sau poveste poate completa istoria afectivă a acestui monument și poate readuce la viață fragmente din memoria orașului”, transmit reprezentanții Muzeului Național al Bucovinei.

Prin această inițiativă, instituția își propune să readucă în atenția publicului istoria unei clădiri-simbol și să construiască, împreună cu comunitatea, o memorie colectivă vie a Sucevei.

Informații și contact: Muzeul Național al Bucovinei ☎ 0230 216 439, interior 116 ✉ [email protected]