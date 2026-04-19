Substanțe toxice nedeclarate descoperite la PTF Siret: 27 kg de erbicid și fungicide confiscate de la un sucevean

Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au depistat, vineri seară, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un cetățean român care încerca să introducă ilegal în țară 27 de kilograme de substanțe toxice (erbicid și fungicide) nedeclarate.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 21:00, pe sensul de intrare în România. Un bărbat de 46 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava, s-a prezentat la control la volanul unui autoturism înmatriculat în România. În urma analizei de risc efectuate de echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, au fost descoperite, ascunse printre bagaje, mai multe recipiente cu substanțe toxice.

Întreaga cantitate – 27 kg de erbicid și fungicide – a fost ridicată în vederea confiscării. Valoarea totală a produselor se ridică la aproximativ 2.218 lei.

Polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea a două infracțiuni: producerea, deținerea, precum și orice operațiune privind circulația produselor ori substanțelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori experimentarea produselor sau substanțelor toxice fără drept, și tentativă la contrabandă calificată.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a încercat introducerea substanțelor toxice pe teritoriul României.