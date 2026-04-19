Europa între prevenție și panică: Scrisoarea comisarului Dan Jørgensen, de acum o lună, avertiza asupra riscurilor reale ale crizei energetice din Orientul Mijlociu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Scrisoarea trimisă la sfârșitul lunii martie de comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, către miniștrii energiei din statele membre UE nu era un simplu apel la calm, ci o schimbare de paradigmă: de la reacția la criză, spre prevenție strategică. La o lună distanță, mesajul său capătă o relevanță și mai mare pe fondul prețurilor volatile la petrol și gaze, generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Scrisoarea nu anunța o penurie imediată de combustibili, ci atrăgea atenția asupra riscului real ca escaladarea războiului din Golf să perturbe rutele energetice globale, în special transporturile maritime prin zone sensibile. Comisarul sublinia că Europa, deși mult mai bine pregătită decât în 2022 (când dependența de gazul rusesc a creat o criză existențială), nu trebuie să repete greșelile trecutului. Mesajul central: „Mai bine să fim pregătiți decât să regretăm”.

Jørgensen insista asupra sectorului transporturilor – cel mai mare consumator de petrol și cel mai greu de substituit rapid. Reducerea voluntară a cererii aici (prin măsuri precum deplasări mai puține cu mașina sau avionul, prioritizarea transportului esențial) ar elibera resurse pentru sectoare critice: industrie, sănătate, securitate și agricultură. Recomandările includeau amânarea mentenanței neesențiale la rafinării, creșterea utilizării biocombustibililor și coordonarea strictă la nivel european pentru a evita răspunsuri naționale fragmentate.

Analiștii notează că scrisoarea depășea simpla gestionare a prețurilor. Ea punea în discuție o dilemă profundă: logica pieței libere funcționează bine în crize limitate, dar șocurile geopolitice majore necesită intervenție coordonată și, uneori, sacrificii preventive. A le cere europenilor „să călătorească mai puțin” într-un spațiu construit pe libertatea de mișcare reprezintă o provocare politică sensibilă, mai ales după oboseala acumulată din pandemie, inflație și criza energetică din 2022.

România nu este izolată de aceste riscuri. Economia noastră, transportul rutier de mărfuri, agricultura și lanțurile de aprovizionare cu alimente depind puternic de benzină și motorină. Orice perturbare prelungită a importurilor din regiunea Golfului (de unde Europa obține o parte importantă din kerosen și motorină) s-ar resimți rapid la pompă, în costurile logistice și, indirect, în prețurile la raft.

Prof. dr. ing. Dumitru Chisăliță, președinte al Asociației Energia Inteligentă (AEI) și expert tehnic judiciar autorizat în domeniul petrolului și gazelor, atrage atenția că prosperitatea modernă depinde de resurse care nu sunt nici infinite, nici garantate. „Fie economisim acum, fie plătim mult mai scump mai târziu”, subliniază specialistul.

Asociația Energia Inteligentă propune Guvernului României adoptarea urgentă a unui Plan național de răspuns la criza carburanților. Acesta nu ar presupune restricții arbitrare sau panică, ci pregătire lucidă: reducerea risipei, modernizarea logisticii, prioritizarea consumului esențial și investiții în eficiență energetică. Chisăliță remarcă faptul că o parte din consumul actual este ineficient – trafic intens, deplasări inutile, dependență exagerată de automobilul individual – și că o criză poate deveni oportunitate pentru un sistem de transport mai modern și rezilient.

Planul național ar trebui să combine transparență, măsuri țintite pentru sectoarele vulnerabile (transport public, agricultură, distribuție alimentară) și responsabilitate colectivă. Succesul său depinde atât de deciziile guvernamentale, cât și de înțelegerea cetățenilor că fiecare gest de eficiență energetică contează în echilibrul național.

La o lună de la scrisoarea lui Jørgensen, Europa se află în fața unui test strategic: poate acționa preventiv, înainte ca problema să devină vizibilă și costisitoare, sau va aștepta din nou să fie forțată de evenimente? Pentru România, răspunsul la această provocare nu este doar o chestiune economică, ci una de securitate națională pe termen lung.

Criza actuală reamintește lecția dură din 2022: dependența energetică rămâne o vulnerabilitate majoră, chiar și după eforturile de diversificare. Statele care învață să își gestioneze inteligent resursele vor fi cele mai reziliente. Cele care ignoră semnalele de avertizare riscă să plătească un preț mult mai mare atunci când șocul lovește cu adevărat.