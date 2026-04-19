Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie (licee pedagogice) 2026: Suceava revine cu trei premii de la Ploiești

Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava au obținut trei premii la etapa națională a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie pentru liceele pedagogice, care s-a desfășurat în perioada 17-19 aprilie 2026 la Ploiești, județul Prahova.

Lotul județului Suceava a fost format din patru eleve ale prestigiosului colegiu sucevean, care au concurat la diferite secțiuni. Rezultatele obținute sunt următoarele:

Premiul I la secțiunea Pedagogie XII – Grozav Ana-Emanuela , clasa a XII-a G, profesoară îndrumătoare Anuței Gabriela;

la secțiunea Pedagogie XII – , clasa a XII-a G, profesoară îndrumătoare Anuței Gabriela; Premiul III la secțiunea Psihologie XI – Filip Ioana-Cătălina-Doina , clasa a XI-a G, profesoară îndrumătoare Berinceanu Alexandra Andreea;

la secțiunea Psihologie XI – , clasa a XI-a G, profesoară îndrumătoare Berinceanu Alexandra Andreea; Mențiune la secțiunea Pedagogie XI – Todașcă Lorena-Nicoleta, clasa a XI-a H, profesoară îndrumătoare Anuței Gabriela.

Din lotul sucevean a făcut parte și Siminovici Miruna, elevă în clasa a IX-a G, care a participat la secțiunea Pedagogie IX. Toate elevele au fost însoțite la Ploiești de doamna profesoară Anuței Gabriela.

Performanța elevilor de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava confirmă încă o dată calitatea actului educațional din unitatea de învățământ suceveană și dedicarea cadrelor didactice implicate în pregătirea olimpicilor. Secțiunile de Pedagogie și Psihologie sunt deosebit de competitive, iar obținerea unui loc I, a unui loc III și a unei mențiuni la nivel național reprezintă o realizare notabilă pentru județul Suceava.