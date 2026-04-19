Olimpiada Națională de Limba Rusă Modernă – 2026: Suceava obține șase distincții la București

Elevii suceveni au obținut un rezultat excepțional la etapa națională a Olimpiadei de Limba Rusă Modernă, care s-a desfășurat în perioada 16-19 aprilie 2026 la București. Din 13 elevi de liceu care au reprezentat județul Suceava, șase au revenit acasă cu distincții acordate de Ministerul Educației și Cercetării.

Lotul sucevean a obținut următoarele premii:

Premiul I – Burdeinîi Danila, clasa a IX-a, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Premiul I – Bobuțac Cătălin, clasa a X-a, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret" Suceava (profesor îndrumător: prof. Buliga Andreea)

– Bobuțac Cătălin, clasa a X-a, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava (profesor îndrumător: prof. Buliga Andreea) Premiul I – Crăciun Svetlana, clasa a XII-a, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Premiul al III-lea – Budean Iulian, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret" Suceava (profesor îndrumător: prof. Buliga Andreea)

– Budean Iulian, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava (profesor îndrumător: prof. Buliga Andreea) Mențiune – Burdeinaia Daiana, clasa a XII-a, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Mențiune – Secrieru Dorina, clasa a XII-a, Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului

Lotul județului Suceava a fost însoțit la București de prof. dr. Elena Mihalcea, de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

Performanța elevilor suceveni este cu atât mai remarcabilă cu cât olimpiada de limba rusă modernă reunește cei mai buni elevi din țară, iar obținerea a trei premii I, a unui premiu III și a două mențiuni demonstrează un nivel ridicat de pregătire și o stăpânire excelentă a limbii ruse atât la nivel teoretic, cât și practic.

Profesorii îndrumători și profesorul însoțitor au contribuit decisiv la aceste rezultate prin munca susținută și dedicarea de care au dat dovadă pe parcursul întregului an școlar.

Cunoașterea unei limbi străine, în special a uneia atât de importante precum limba rusă, reprezintă un atu esențial în lumea contemporană. Ea deschide porți spre cunoaștere, spre înțelegerea altor culturi și civilizații și oferă oportunități valoroase pentru dezvoltarea profesională și personală a tinerilor, arată ISJ Suceava care a transmis felicitări călduroase tuturor elevilor participanți pentru efortul și performanțele obținute, precum și profesorilor îndrumători și profesorului însoțitor prof. dr. Elena Mihalcea pentru munca depusă.