Mențiune pentru o elevă de clasa a cincea de la Școala Gimnazială Milișăuți la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română (gimnaziu) 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lotul județului Suceava a reprezentat cu onoare și creativitate învățământul sucevean la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru elevii de gimnaziu, care s-a desfășurat în perioada 14-18 aprilie 2026 la Cluj-Napoca.

Cea mai importantă performanță a lotului sucevean a fost mențiunea acordată de Ministerul Educației și Cercetării elevei Onesemniuc G. Maria, clasa a V-a, de la Școala Gimnazială Milișăuți, coordonată de prof. Marciuc Adriana.

Alături de ea, lotul județului Suceava a fost format din următoarele eleve:

Clasa a VI-a : Maidaniuc M. Mara-Gabriela, Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, prof. îndrumător Fraseniuc Camelia-Elena;

Clasa a VII-a : Podaru M.S. Andreea-Iustina, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, prof. îndrumător Zegrea Angela-Brândușa;

: Podaru M.S. Andreea-Iustina, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, prof. îndrumător Zegrea Angela-Brândușa; Clasa a VIII-a: Știr D.M. Adelina-Maria, Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, prof. îndrumător Domunco Elena-Iuliana.

Lotul a fost însoțit de doamna prof. Zegrea Angela-Brîndușa de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, care a oferit sprijin constant elevilor pe parcursul competiției. Coordonarea întregii activități a fost asigurată de domnul inspector școlar prof. Ilie-Cristian Gorcea.

Competiția de la Cluj-Napoca a reunit cei mai talentați elevi de gimnaziu din întreaga țară, iar participarea sucevenilor a demonstrat încă o dată pasiunea și pregătirea solidă a elevilor suceveni pentru limba și literatura română.

„Suntem mândri de acești tineri talentați care duc mai departe dragostea pentru limba română și prestigiul învățământului sucevean”, transmit reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava.