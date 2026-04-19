Tragedie la Vama: Un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața după o coliziune cu un BMW



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un grav accident rutier petrecut duminică după-amiază pe DN17, în comuna Vama, s-a soldat cu decesul unui tânăr motociclist de 17 ani din Câmpulung Moldovenesc.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 14:25, pe raza comunei Vama.

Potrivit primelor date din ancheta polițiștilor, o tânără de 20 de ani din Vama, Maria R. conducea un autoturism marca BMW pe direcția Gura Humorului – Câmpulung Moldovenesc. Ajunsă în dreptul străzii 1 Mai, femeia a efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe drumul secundar, fără să acorde prioritate de trecere unei motociclete Yamaha care circula din sens opus, din direcția Câmpulung Moldovenesc către Frasin.

Cele două vehicule au intrat în coliziune, iar motociclistul, Alexandru M., în vârstă de 17 ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, a suferit leziuni grave și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Suceava. Din păcate, în jurul orei 17:15, medicii au declarat decesul tânărului.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. I s-au recoltat și probe biologice. Ea deține permis de conducere valabil. Motociclistul a fost, de asemenea, testat pasiv, rezultatul fiind negativ, iar și lui i s-au recoltat probe biologice. Tânărul poseda permis de conducere, însă motocicleta pe care o conducea nu avea asigurare RCA valabilă.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ucidere din culpă”. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului competent, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.

Din primele verificări, cauza principală pare a fi neacordarea priorității de trecere de către conducătoarea auto, combinată cu viteza excesivă a motociclistului.