Senatorul PSD Ioan Stan: Succes diplomatic major pentru România-Anda Filip, prima femeie aleasă Secretar General al Uniunii Interparlamentare (UIP)



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



România a înregistrat un succes diplomatic de excepție pe plan internațional. Excelența Sa Anda Filip, ambasador și reprezentant permanent al României la Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, a fost aleasă Secretar General al Uniunii Interparlamentare (UIP), în cadrul celei de-a 152-a sesiuni a Adunării Interparlamentare, desfășurată la Istanbul.

Anda Filip a obținut peste 70% din voturi (229 de voturi din 321 exprimate), devenind astfel prima femeie care ocupă această funcție în istoria de 137 de ani a organizației ce reunește 183 de parlamente naționale și 15 membri asociați. Ea îl va succeda pe Martin Chungong, al cărui mandat se încheie la 30 iunie 2026.

Alegerea sa confirmă recunoașterea internațională a profesionalismului diplomatic românesc și capacitatea României de a promova dialogul, cooperarea și valorile democratice la nivel global.

Senatorul Ioan Stan, președinte al Uniunii Interparlamentare a României și senator PSD de Suceava, a subliniat importanța acestui demers: „Această reușită este consecința unui efort susținut de promovare, desfășurat atât la nivel național, cât și în cadrul Adunării Interparlamentare. Delegația României, pe care am avut onoarea să o conduc, a contribuit activ la consolidarea sprijinului internațional pentru candidatura doamnei Anda Filip.”

Implicarea delegației române a fost apreciată și de Președintele Senatului, domnul Mircea Abrudean, precum și de Ministrul Afacerilor Externe, doamna Oana Țoiu, care au evidențiat eficiența unei acțiuni coerente și bine coordonate în plan diplomatic.

Prin această performanță, România își reconfirmă locul printre reperele majore ale diplomației internaționale, alăturându-se unor personalități istorice precum Nicolae Titulescu (președinte al Ligii Națiunilor în 1930-1931) și Corneliu Mănescu (președinte al celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a ONU în 1967).

Senatorul Ioan Stan a declarat: „Această reușită consolidează statutul României de partener credibil și activ în diplomația internațională. Ea reflectă capacitatea instituțiilor românești de a acționa unitar și profesionist în promovarea intereselor naționale și confirmă rolul constructiv pe care țara noastră îl joacă în consolidarea dialogului și cooperării la nivel global.”

Anda Filip are o vastă experiență în cadrul UIP, unde a ocupat timp de peste 20 de ani poziții importante, inclusiv cea de Director pentru Parlamentele Membre și Relații Externe. Anterior, a servit ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe al României, fiind ambasador și purtător de cuvânt.

Această alegere istorică reprezintă o recunoaștere importantă pentru diplomația românească și un motiv de mândrie națională, demonstrând că România poate obține poziții de top în organizațiile internaționale prin profesionalism, perseverență și acțiune coordonată.