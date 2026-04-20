Olimpiada Națională de Istorie 2026: Lotul județului Suceava revine cu un premiu I, un premiu II și patru mențiuni de la Oradea



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lotul olimpic al județului Suceava a obținut rezultate foarte bune la etapa națională a Olimpiadei de Istorie, care s-a desfășurat în perioada 15-18 aprilie 2026 la Oradea. Elevii suceveni au cucerit un premiu I, un premiu II și patru mențiuni, reconfirmând valoarea școlii sucevene de istorie.

Rezultatele detaliate ale lotului sucevean sunt următoarele:

Clasa a VIII-a

Premiul I : Rusu D. Flavia, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, profesor îndrumător Nadia Maleș

: Rusu D. Flavia, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, profesor îndrumător Nadia Maleș Mențiune: Sfirschi Nicoleta Ana, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți, profesor îndrumător Ionel Mitrofan

Clasa a IX-a

Mențiune: Cioroianu C. Daria Elena, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, profesor îndrumător Bența Codrin

Clasa a X-a

Premiul al II-lea: Grigoraș D. Luca, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, profesor îndrumător Irina Zaharia

Clasa a XI-a

Mențiune: Leonte Ștefan, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesor îndrumător Didina Petrișor

Clasa a XII-a

Mențiune: Mihalescu G. Luca-Ștefan, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, profesor îndrumător Gabriela Pogorevici

Aceste performanțe confirmă încă o dată calitatea actului educațional din județul Suceava și pasiunea elevilor pentru studiul istoriei. Un rol esențial în obținerea rezultatelor l-au avut profesorii îndrumători, precum și Centrul de Excelență pentru disciplina Istorie (clasele a IX-a și a X-a), inițiat de inspectorul școlar prof. dr. Daniel Hrenciuc și coordonat de prof. Didina Petrișor.

Centrul de Excelență oferă elevilor pasionați de istorie cadrul necesar pentru a-și dezvolta și aprofunda competențele specifice disciplinei, iar rezultatele de la olimpiada națională reprezintă o validare concretă a muncii susținute atât de elevi, cât și de cadrele didactice.

„Școala suceveană de istorie își asumă un rol educațional și formativ fundamental, iar aceste premii demonstrează că efortul constant și dedicarea profesorilor dau roade”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava.