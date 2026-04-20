Primarul din Mitocu Dragomirnei, trimis în judecată pentru violență în familie, loviri și lipsire de libertate

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a anunțat finalizarea cercetărilor și trimiterea în judecată a unui bărbat acuzat de violență în familie, lovire sau alte violențe și două infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit rechizitoriului, faptele au avut loc în noaptea de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 01:30, în locuința situată pe raza comunei Mitocu Dragomirnei.

Potrivit anchetei, bărbatul, Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, ar fi exercitat acte de violență fizică asupra concubinei sale, lovind-o cu pumnii și picioarele peste cap și corp, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Totodată, bărbatul ar fi agresat-o și pe fiica concubinei sale, lovind-o cu picioarele peste corp și cu o armă cu potențial letal (pistol) în zona capului, provocându-i leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.

După agresiuni, inculpatul le-ar fi împiedicat pe cele două persoane vătămate să părăsească imobilul până dimineața, în jurul orei 07:00.

Prin ordonanța din 25 februarie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

violență în familie,

lovire sau alte violențe,

două infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal.

Inițial, Judecătoria Suceava a dispus arestarea preventivă a inculpatului (26 februarie 2026), însă Tribunalul Suceava a admis contestația și a înlocuit măsura cu arestul la domiciliu (2 martie 2026). Ulterior, măsura arestului la domiciliu a fost prelungită prin încheierea din 23 martie 2026.

Procurorii au finalizat cercetările și au întocmit rechizitoriul, inculpatul fiind trimis în judecată pentru toate faptele menționate.

Cazul va fi soluționat de Judecătoria Suceava.