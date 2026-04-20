Cupa României la cros 2026: Sportivii de la CSM Dorna Vatra-Dornei cuceresc două medalii de aur la Stăuceni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Peste 300 de atleți din întreaga țară au participat duminică la Cupa României la cros, competiție organizată de Federația Română de Atletism în colaborare cu Asociația Județeană de Atletism. Pentru prima dată după mulți ani, competiția nu s-a mai desfășurat în Pădurea Rediu, organizatorii alegând comuna Stăuceni ca locație pentru această etapă importantă.

La start s-au aliniat sportivi de la categoria U14 până la seniori, iar printre participanți s-au remarcat și atleții de la CSM Dorna Vatra-Dornei, care au reușit o performanță excelentă.

Rezultatele obținute de sportivii dorneni:

Medalie de aur individual la categoria Tineret: Dragoș Negoița

Medalie de aur pe echipe la categoria Tineret: echipa formată din Dragoș Negoița, Prâsneac Alexandru, Bodea Petru și Ciobanu Andrei

La categoria U16 băieți, echipa CSM Dorna Vatra-Dornei a ocupat locul al 4-lea, prin componența: Zara Casian, Pardau Sergiu și Candrea Darius Ilie.

Antrenorul Prâsneac Cristian a declarat la finalul competiției:

„Vreau să felicit sportivii pentru dăruirea cu care au luptat în această competiție, reușind să aducă culorile clubului dornean pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și aducând două medalii de aur în Bucovina. Aș vrea să mulțumesc, de asemenea, celor care ne finanțează – Consiliul Local Vatra-Dornei și conducerea clubului CSM Dorna Vatra-Dornei – pentru că sprijină acești sportivi să fie ambasadorii comunității noastre.”