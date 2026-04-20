Vocația contabilă celebrată la Suceava la etapa județeană a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a găzduit, sâmbătă, etapa județeană a celei de-a IV-a ediții a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă, un eveniment care a reunit elevi pasionați de domeniul economic din mai multe unități de învățământ sucevene.

Competiția, organizată pentru elevii filierei tehnologice, profil servicii (domeniile Economic, Comerț și Turism și Alimentație), a oferit un cadru competitiv stimulator, punând accent pe gândirea logică, analiza datelor financiare, înțelegerea mecanismelor contabile și aplicarea practică a cunoștințelor teoretice.

La start s-au aliniat elevi de la trei unități de învățământ cu profil economic din județ:

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava,

Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți,

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – Filiala Suceava, consolidând legătura esențială între mediul educațional și cel profesional.

Clasamentul final al etapei județene:

Locul I – Șerban Mario Andrei, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava (prof. coordonator Stafie Gabriela)

Locul II – Mammadhuseynov Sabina, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava (prof. coordonator Șomîtcă Alina)

Locul III – Ichim Miguel Mikhail, Colegiul „Andronic Motrescu" Rădăuți (prof. coordonatori Baharnicean Simona și Berinde Viruța)

Mențiune – Ursu Iuliana Natalia, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava (prof. coordonator Cîrlan Mihaela)

Elevii clasați pe primele două locuri – Șerban Mario Andrei și Mammadhuseynov Sabina – vor reprezenta județul Suceava la etapa națională a concursului.

CECCAR Filiala Suceava a oferit premii speciale elevilor cu rezultate foarte bune, încurajând performanța și seriozitatea în domeniul financiar-contabil.

Etapa județeană a fost coordonată de inspectorul școlar prof. Dumitru-Gavril Ursulean.

Concursul de cultură și educație financiar-contabilă nu reprezintă doar o competiție, ci și o oportunitate reală pentru elevi de a se apropia de realitățile meseriei de economist sau contabil, de a-și descoperi vocația și de a face primii pași spre o carieră de succes în domeniul economic.

Prin colaborarea strânsă dintre școli și organizațiile profesionale, acest tip de concurs contribuie la formarea unei generații de tineri bine pregătiți, responsabili și conectați la cerințele pieței muncii.