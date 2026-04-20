Voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au ajutat zeci de familii nevoiașe și bătrâni singuri înainte de Paști prin campania „Ne pasă! Vă suntem alături!”

Timp de o lună, între 20 martie și 11 aprilie 2026, voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au derulat cu dăruire campania „Ne pasă! Vă suntem alături!”, oferind sprijin concret persoanelor vulnerabile din județul Suceava.

Campania, ajunsă la a șaptea ediție, a debutat în martie 2020, în plină pandemie, când orașul Suceava se afla în carantină. Anul acesta, înainte de Sărbătorile Sfintelor Paști, tinerii au colectat alimente și haine pentru copii, pregătind și distribuind 100 de pachete cu produse de bază.

Beneficiarii au fost:

Familii nevoiașe și numeroase din Suceava (blocul 48 din fața Colegiului Național „Mihai Eminescu” și blocul social de lângă Inspectoratul Școlar Județean),

Persoane din comunele Pătrăuți, Mitoc, Adâncata și Mușenița.

Un accent deosebit a fost pus pe localitatea Mușenița, aflată la granița cu Ucraina, unde trăiesc împreună români, ruși lipoveni și ucraineni. Aici, voluntarii ATOS au colaborat cu doamna Maria Cernovschi și cu oameni de bine din zona Siret–Rădăuți, reușind să ofere pachete consistente familiilor cu mulți copii, bătrânilor singuri și persoanelor bolnave.

O parte importantă a alimentelor strânse a fost direcționată către:

Căminul de bătrâni „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” (85 de beneficiari),

(85 de beneficiari), Mănăstirile Ițcani, Mirăuți și „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Pr. Justinian-Remus A. Cojocar, coordonatorul ATOS, a transmis: „Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a dăruit sănătate și putere să ducem la bun sfârșit această lucrare! Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere! Mulțumim Băncii pentru Alimente – prin Asociația Teona Ariana Suceava – și tuturor tinerilor noștri voluntari pentru osteneala și jertfa lor plină de dragoste.”

Campania „Ne pasă! Vă suntem alături!” demonstrează încă o dată că solidaritatea și implicarea tinerilor pot aduce alinare reală celor aflați în nevoie, mai ales în perioada Sfintelor Paști, când gesturile de milostenie capătă o însemnătate și mai profundă.

Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni își propune să continue și în viitor astfel de acțiuni, rămânând un exemplu de voluntariat autentic și de credință pusă în faptă în Bucovina.