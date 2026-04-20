LPS Suceava merge la Turneul Mondial al Liceelor Sportive! Echipa de handbal băieți, campioană națională, va reprezenta România la Skopje

Liceul cu Program Sportiv Suceava, deținătorul titlului de campioană națională la Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ediția 2025) la handbal băieți, a primit invitația de a participa la prestigioasa competiție internațională Turneul Mondial al Liceelor Sportive, care se va desfășura în perioada 20-29 aprilie 2026 la Skopje, Macedonia de Nord.
Este o recunoaștere importantă a valorii handbalului sucevean de liceu și o oportunitate excepțională pentru elevii-sportivi de a se măsura cu cele mai bune echipe de liceu din lume.
Antrenorii Adi Mitrea și Răzvan Bernicu se vor baza pe următorul lot de jucători:
- Ungureanu Robert Iulian
- Rusu Cătălin Ionuț
- Cușnir Constantin Sebastian
- Marcu Abel
- Duțuc Robert Cristian
- Marasin Dragoș Andrei
- Mircea Adrian
- Chiruț Ianis Alexandru
- Lupu Iulian
- Mitrea Rareș Ștefan
- Savu Ștefan Vasile
- Babiuc Ionuț Andrei
- Alexandru George
- Plămadă David Andrei
Echipa LPS Suceava a plecat spre Skopje cu încredere și cu dorința de a reprezenta cu mândrie atât școala suceveană, cât și handbalul românesc la nivel internațional.
Participarea la Turneul Mondial al Liceelor Sportive reprezintă o nouă confirmare a tradiției de excelență a Liceului cu Program Sportiv Suceava.
